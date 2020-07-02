Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 362.863 3,84 BIST ANKARA 203.797 1,26 BIST ANTALYA 124.537 4,93 BIST BALIKESİR 131.908 2,12 BIST BURSA 242.013 2,76 BIST DENIZLI 255.852 2,24 BIST ISTANBUL 122.144 1,30 BIST IZMIR 243.830 1,96 BIST KAYSERI 546.107 1,08 BIST KOCAELI 229.908 1,85 BIST KONYA 109.464 2,98 BIST TEKIRDAĞ 760.570 4,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)