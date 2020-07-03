Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 358.656 -1,16 BIST ANKARA 204.014 0,11 BIST ANTALYA 126.192 1,33 BIST BALIKESİR 131.526 -0,29 BIST BURSA 246.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 358.656 -1,16
BIST ANKARA 204.014 0,11
BIST ANTALYA 126.192 1,33
BIST BALIKESİR 131.526 -0,29
BIST BURSA 246.191 1,73
BIST DENIZLI 255.180 -0,26
BIST ISTANBUL 120.624 -1,24
BIST IZMIR 242.045 -0,73
BIST KAYSERI 551.589 1,00
BIST KOCAELI 227.656 -0,98
BIST KONYA 110.745 1,17
BIST TEKIRDAĞ 765.965 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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