Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 358.656 -1,16 BIST ANKARA 204.014 0,11 BIST ANTALYA 126.192 1,33 BIST BALIKESİR 131.526 -0,29 BIST BURSA 246.191 1,73 BIST DENIZLI 255.180 -0,26 BIST ISTANBUL 120.624 -1,24 BIST IZMIR 242.045 -0,73 BIST KAYSERI 551.589 1,00 BIST KOCAELI 227.656 -0,98 BIST KONYA 110.745 1,17 BIST TEKIRDAĞ 765.965 0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)