Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 361.580 0,82 BIST ANKARA 209.168 2,53 BIST ANTALYA 133.146 5,51 BIST BALIKESİR 137.774 4,75 BIST BURSA 253.616 3,02 BIST DENIZLI 255.131 -0,02 BIST ISTANBUL 123.139 2,08 BIST IZMIR 248.605 2,71 BIST KAYSERI 571.421 3,60 BIST KOCAELI 229.154 0,66 BIST KONYA 114.132 3,06 BIST TEKIRDAĞ 784.010 2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)