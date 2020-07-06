Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 361.580 0,82 BIST ANKARA 209.168 2,53 BIST ANTALYA 133.146 5,51 BIST BALIKESİR 137.774 4,75 BIST BURSA 253.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|361.580
|0,82
|BIST ANKARA
|209.168
|2,53
|BIST ANTALYA
|133.146
|5,51
|BIST BALIKESİR
|137.774
|4,75
|BIST BURSA
|253.616
|3,02
|BIST DENIZLI
|255.131
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|123.139
|2,08
|BIST IZMIR
|248.605
|2,71
|BIST KAYSERI
|571.421
|3,60
|BIST KOCAELI
|229.154
|0,66
|BIST KONYA
|114.132
|3,06
|BIST TEKIRDAĞ
|784.010
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:41 Kaynak: AA
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