Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 367.869 1,74 BIST ANKARA 212.549 1,62 BIST ANTALYA 139.145 4,51 BIST BALIKESİR 136.277 -1,09 BIST BURSA 254.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|367.869
|1,74
|BIST ANKARA
|212.549
|1,62
|BIST ANTALYA
|139.145
|4,51
|BIST BALIKESİR
|136.277
|-1,09
|BIST BURSA
|254.180
|0,22
|BIST DENIZLI
|254.180
|-0,37
|BIST ISTANBUL
|124.226
|0,88
|BIST IZMIR
|251.311
|1,09
|BIST KAYSERI
|580.797
|1,64
|BIST KOCAELI
|232.064
|1,27
|BIST KONYA
|113.237
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|779.117
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:49 Kaynak: AA
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