Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 367.869 1,74 BIST ANKARA 212.549 1,62 BIST ANTALYA 139.145 4,51 BIST BALIKESİR 136.277 -1,09 BIST BURSA 254.180 0,22 BIST DENIZLI 254.180 -0,37 BIST ISTANBUL 124.226 0,88 BIST IZMIR 251.311 1,09 BIST KAYSERI 580.797 1,64 BIST KOCAELI 232.064 1,27 BIST KONYA 113.237 -0,78 BIST TEKIRDAĞ 779.117 -0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)