Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 360.518 -2,00 BIST ANKARA 211.374 -0,55 BIST ANTALYA 136.477 -1,92 BIST BALIKESİR 132.986 -2,42 BIST BURSA 253.108 -0,42 BIST DENIZLI 248.821 -2,11 BIST ISTANBUL 124.213 -0,01 BIST IZMIR 250.293 -0,40 BIST KAYSERI 574.120 -1,15 BIST KOCAELI 231.256 -0,35 BIST KONYA 112.819 -0,37 BIST TEKIRDAĞ 782.406 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)