Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 344.637 -4,41 BIST ANKARA 204.285 -3,35 BIST ANTALYA 128.827 -5,61 BIST BALIKESİR 125.979 -5,27 BIST BURSA 240.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.637
|-4,41
|BIST ANKARA
|204.285
|-3,35
|BIST ANTALYA
|128.827
|-5,61
|BIST BALIKESİR
|125.979
|-5,27
|BIST BURSA
|240.391
|-5,02
|BIST DENIZLI
|238.086
|-4,31
|BIST ISTANBUL
|121.133
|-2,48
|BIST IZMIR
|242.428
|-3,14
|BIST KAYSERI
|542.072
|-5,58
|BIST KOCAELI
|228.474
|-1,20
|BIST KONYA
|115.803
|2,64
|BIST TEKIRDAĞ
|756.424
|-3,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:39 Kaynak: AA
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