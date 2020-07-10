Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 345.466 0,24 BIST ANKARA 203.348 -0,46 BIST ANTALYA 129.225 0,31 BIST BALIKESİR 122.184 -3,01 BIST BURSA 243.917 1,47 BIST DENIZLI 241.763 1,54 BIST ISTANBUL 120.232 -0,74 BIST IZMIR 238.309 -1,70 BIST KAYSERI 534.065 -1,48 BIST KOCAELI 227.627 -0,37 BIST KONYA 115.269 -0,46 BIST TEKIRDAĞ 739.270 -2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)