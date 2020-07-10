Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 345.466 0,24 BIST ANKARA 203.348 -0,46 BIST ANTALYA 129.225 0,31 BIST BALIKESİR 122.184 -3,01 BIST BURSA 243.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|345.466
|0,24
|BIST ANKARA
|203.348
|-0,46
|BIST ANTALYA
|129.225
|0,31
|BIST BALIKESİR
|122.184
|-3,01
|BIST BURSA
|243.917
|1,47
|BIST DENIZLI
|241.763
|1,54
|BIST ISTANBUL
|120.232
|-0,74
|BIST IZMIR
|238.309
|-1,70
|BIST KAYSERI
|534.065
|-1,48
|BIST KOCAELI
|227.627
|-0,37
|BIST KONYA
|115.269
|-0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|739.270
|-2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:43 Kaynak: AA
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