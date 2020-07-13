Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 373.503 8,12 BIST ANKARA 210.504 3,52 BIST ANTALYA 139.554 7,99 BIST BALIKESİR 128.228 4,95 BIST BURSA 256.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|373.503
|8,12
|BIST ANKARA
|210.504
|3,52
|BIST ANTALYA
|139.554
|7,99
|BIST BALIKESİR
|128.228
|4,95
|BIST BURSA
|256.049
|4,97
|BIST DENIZLI
|247.206
|2,25
|BIST ISTANBUL
|123.522
|2,74
|BIST IZMIR
|247.510
|3,86
|BIST KAYSERI
|562.567
|5,34
|BIST KOCAELI
|235.022
|3,25
|BIST KONYA
|120.688
|4,70
|BIST TEKIRDAĞ
|759.716
|2,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:49 Kaynak: AA
Son Dakika 00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu 00:49 Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu