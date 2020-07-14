Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 375.038 0,41 BIST ANKARA 209.792 -0,34 BIST ANTALYA 139.632 0,06 BIST BALIKESİR 129.837 1,26 BIST BURSA 255.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

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Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 375.038 0,41
BIST ANKARA 209.792 -0,34
BIST ANTALYA 139.632 0,06
BIST BALIKESİR 129.837 1,26
BIST BURSA 255.509 -0,21
BIST DENIZLI 243.434 -1,53
BIST ISTANBUL 122.400 -0,91
BIST IZMIR 245.365 -0,87
BIST KAYSERI 555.710 -1,22
BIST KOCAELI 231.945 -1,31
BIST KONYA 127.844 5,93
BIST TEKIRDAĞ 744.980 -1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
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