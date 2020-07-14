Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 375.038 0,41 BIST ANKARA 209.792 -0,34 BIST ANTALYA 139.632 0,06 BIST BALIKESİR 129.837 1,26 BIST BURSA 255.509 -0,21 BIST DENIZLI 243.434 -1,53 BIST ISTANBUL 122.400 -0,91 BIST IZMIR 245.365 -0,87 BIST KAYSERI 555.710 -1,22 BIST KOCAELI 231.945 -1,31 BIST KONYA 127.844 5,93 BIST TEKIRDAĞ 744.980 -1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)