Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 375.038 0,41 BIST ANKARA 209.792 -0,34 BIST ANTALYA 139.632 0,06 BIST BALIKESİR 129.837 1,26 BIST BURSA 255.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|375.038
|0,41
|BIST ANKARA
|209.792
|-0,34
|BIST ANTALYA
|139.632
|0,06
|BIST BALIKESİR
|129.837
|1,26
|BIST BURSA
|255.509
|-0,21
|BIST DENIZLI
|243.434
|-1,53
|BIST ISTANBUL
|122.400
|-0,91
|BIST IZMIR
|245.365
|-0,87
|BIST KAYSERI
|555.710
|-1,22
|BIST KOCAELI
|231.945
|-1,31
|BIST KONYA
|127.844
|5,93
|BIST TEKIRDAĞ
|744.980
|-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:49 Kaynak: AA
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