Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 409.623 9,22 BIST ANKARA 212.863 1,46 BIST ANTALYA 140.930 0,93 BIST BALIKESİR 132.185 1,81 BIST BURSA 259.039 1,38 BIST DENIZLI 241.765 -0,69 BIST ISTANBUL 123.174 0,63 BIST IZMIR 247.315 0,79 BIST KAYSERI 566.127 1,87 BIST KOCAELI 235.016 1,32 BIST KONYA 135.404 5,91 BIST TEKIRDAĞ 771.831 3,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)