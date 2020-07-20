Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 438.087 1,34 BIST ANKARA 215.232 0,22 BIST ANTALYA 147.111 2,01 BIST BALIKESİR 134.162 1,04 BIST BURSA 266.132 1,35 BIST DENIZLI 242.566 0,00 BIST ISTANBUL 124.021 0,63 BIST IZMIR 254.301 1,39 BIST KAYSERI 566.467 -0,52 BIST KOCAELI 237.017 0,02 BIST KONYA 155.362 7,96 BIST TEKIRDAĞ 796.852 3,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)