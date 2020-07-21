Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 425.262 -2,93 BIST ANKARA 211.181 -1,88 BIST ANTALYA 151.248 2,81 BIST BALIKESİR 132.833 -0,99 BIST BURSA 263.984 -0,81 BIST DENIZLI 238.317 -1,75 BIST ISTANBUL 122.805 -0,98 BIST IZMIR 250.336 -1,56 BIST KAYSERI 562.485 -0,70 BIST KOCAELI 235.257 -0,74 BIST KONYA 163.221 5,06 BIST TEKIRDAĞ 772.066 -3,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)