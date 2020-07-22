Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 416.760 -2,00 BIST ANKARA 215.263 1,93 BIST ANTALYA 149.982 -0,84 BIST BALIKESİR 132.806 -0,02 BIST BURSA 268.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|416.760
|-2,00
|BIST ANKARA
|215.263
|1,93
|BIST ANTALYA
|149.982
|-0,84
|BIST BALIKESİR
|132.806
|-0,02
|BIST BURSA
|268.621
|1,76
|BIST DENIZLI
|253.516
|6,38
|BIST ISTANBUL
|122.001
|-0,65
|BIST IZMIR
|252.248
|0,76
|BIST KAYSERI
|563.599
|0,20
|BIST KOCAELI
|235.307
|0,02
|BIST KONYA
|157.371
|-3,58
|BIST TEKIRDAĞ
|760.753
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:37 Kaynak: AA
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