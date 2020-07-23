Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 422.486 1,37 BIST ANKARA 218.402 1,46 BIST ANTALYA 150.574 0,39 BIST BALIKESİR 134.574 1,33 BIST BURSA 270.433 0,67 BIST DENIZLI 249.489 -1,59 BIST ISTANBUL 122.829 0,68 BIST IZMIR 252.964 0,28 BIST KAYSERI 574.679 1,97 BIST KOCAELI 238.052 1,17 BIST KONYA 168.718 7,21 BIST TEKIRDAĞ 764.121 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)