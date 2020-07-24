Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 425.844 0,79 BIST ANKARA 218.127 -0,13 BIST ANTALYA 150.872 0,20 BIST BALIKESİR 133.517 -0,79 BIST BURSA 270.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|425.844
|0,79
|BIST ANKARA
|218.127
|-0,13
|BIST ANTALYA
|150.872
|0,20
|BIST BALIKESİR
|133.517
|-0,79
|BIST BURSA
|270.800
|0,14
|BIST DENIZLI
|243.454
|-2,42
|BIST ISTANBUL
|123.214
|0,31
|BIST IZMIR
|255.176
|0,87
|BIST KAYSERI
|570.981
|-0,64
|BIST KOCAELI
|238.691
|0,27
|BIST KONYA
|162.937
|-3,43
|BIST TEKIRDAĞ
|774.381
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:39
Kaynak: AA
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