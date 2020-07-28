Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.226 -4,73 BIST ANKARA 2.174 -3,99 BIST ANTALYA 1.453 -6,75 BIST BALIKESİR 1.275 -5,98 BIST BURSA 2.687 -2,01 BIST DENIZLI 2.408 -1,71 BIST ISTANBUL 1.184 -4,01 BIST IZMIR 2.516 -3,56 BIST KAYSERI 5.613 -4,95 BIST KOCAELI 2.356 -1,77 BIST KONYA 1.599 -2,99 BIST TEKIRDAĞ 7.350 -4,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)