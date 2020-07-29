Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.180 -1,10 BIST ANKARA 2.142 -1,48 BIST ANTALYA 1.459 0,42 BIST BALIKESİR 1.258 -1,30 BIST BURSA 2.739 1,93 BIST DENIZLI 2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.180 -1,10 BIST ANKARA 2.142 -1,48 BIST ANTALYA 1.459 0,42 BIST BALIKESİR 1.258 -1,30 BIST BURSA 2.739 1,93 BIST DENIZLI 2.400 -0,33 BIST ISTANBUL 1.171 -1,04 BIST IZMIR 2.476 -1,58 BIST KAYSERI 5.635 0,40 BIST KOCAELI 2.355 -0,06 BIST KONYA 1.628 1,84 BIST TEKIRDAĞ 7.882 7,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:35

Kaynak: AA

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