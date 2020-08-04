Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.046 -3,68 BIST ANKARA 2.067 -3,05 BIST ANTALYA 1.371 -7,52 BIST BALIKESİR 1.229 -2,94 BIST BURSA 2.625 -5,17 BIST DENIZLI 2.324 -5,53 BIST ISTANBUL 1.143 -1,84 BIST IZMIR 2.365 -4,30 BIST KAYSERI 5.412 -3,85 BIST KOCAELI 2.284 -3,50 BIST KONYA 1.484 -7,49 BIST TEKIRDAĞ 7.232 -7,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)