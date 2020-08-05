Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 3.925 -2,99 BIST ANKARA 2.067 -0,03 BIST ANTALYA 1.329 -3,07 BIST BALIKESİR 1.239 0,80 BIST BURSA 2.586 -1,48 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.925
|-2,99
|BIST ANKARA
|2.067
|-0,03
|BIST ANTALYA
|1.329
|-3,07
|BIST BALIKESİR
|1.239
|0,80
|BIST BURSA
|2.586
|-1,48
|BIST DENIZLI
|2.406
|3,54
|BIST ISTANBUL
|1.151
|0,66
|BIST IZMIR
|2.365
|0,00
|BIST KAYSERI
|5.376
|-0,67
|BIST KOCAELI
|2.281
|-0,13
|BIST KONYA
|1.435
|-3,27
|BIST TEKIRDAĞ
|7.756
|7,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:33
Kaynak: AA
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