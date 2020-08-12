Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.157 0,90 BIST ANKARA 2.076 -0,81 BIST ANTALYA 1.325 -3,09 BIST BALIKESİR 1.208 -0,86 BIST BURSA 2.534 -1,83 BIST DENIZLI 2.304 -1,33 BIST ISTANBUL 1.169 0,69 BIST IZMIR 2.361 -0,03 BIST KAYSERI 5.165 -0,46 BIST KOCAELI 2.349 0,11 BIST KONYA 1.517 6,29 BIST TEKIRDAĞ 7.586 -2,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)