Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.157 0,90 BIST ANKARA 2.076 -0,81 BIST ANTALYA 1.325 -3,09 BIST BALIKESİR 1.208 -0,86 BIST BURSA 2.534 -1,83 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.157
|0,90
|BIST ANKARA
|2.076
|-0,81
|BIST ANTALYA
|1.325
|-3,09
|BIST BALIKESİR
|1.208
|-0,86
|BIST BURSA
|2.534
|-1,83
|BIST DENIZLI
|2.304
|-1,33
|BIST ISTANBUL
|1.169
|0,69
|BIST IZMIR
|2.361
|-0,03
|BIST KAYSERI
|5.165
|-0,46
|BIST KOCAELI
|2.349
|0,11
|BIST KONYA
|1.517
|6,29
|BIST TEKIRDAĞ
|7.586
|-2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:41
Kaynak: AA
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