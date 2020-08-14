Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.060 0,13 BIST ANKARA 1.992 -1,88 BIST ANTALYA 1.266 -1,79 BIST BALIKESİR 1.163 -1,34 BIST BURSA 2.431 -2,22 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.060
|0,13
|BIST ANKARA
|1.992
|-1,88
|BIST ANTALYA
|1.266
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|1.163
|-1,34
|BIST BURSA
|2.431
|-2,22
|BIST DENIZLI
|2.313
|0,29
|BIST ISTANBUL
|1.135
|-1,55
|BIST IZMIR
|2.282
|-0,87
|BIST KAYSERI
|4.939
|-1,70
|BIST KOCAELI
|2.332
|-0,28
|BIST KONYA
|1.464
|-4,46
|BIST TEKIRDAĞ
|7.977
|0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:51
Kaynak: AA
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