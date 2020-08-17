Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.036 -0,58 BIST ANKARA 2.018 1,30 BIST ANTALYA 1.243 -1,84 BIST BALIKESİR 1.142 -1,76 BIST BURSA 2.411 -0,80 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.036
|-0,58
|BIST ANKARA
|2.018
|1,30
|BIST ANTALYA
|1.243
|-1,84
|BIST BALIKESİR
|1.142
|-1,76
|BIST BURSA
|2.411
|-0,80
|BIST DENIZLI
|2.336
|0,99
|BIST ISTANBUL
|1.130
|-0,36
|BIST IZMIR
|2.340
|2,52
|BIST KAYSERI
|5.024
|1,73
|BIST KOCAELI
|2.360
|1,20
|BIST KONYA
|1.454
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|7.512
|-5,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:51
Kaynak: AA
Son Dakika Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim Bursa'da meydana gelen esrarengiz foseptik cinayetinin zanlısı yakalandı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?