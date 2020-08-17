Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.036 -0,58 BIST ANKARA 2.018 1,30 BIST ANTALYA 1.243 -1,84 BIST BALIKESİR 1.142 -1,76 BIST BURSA 2.411 -0,80 BIST DENIZLI 2.336 0,99 BIST ISTANBUL 1.130 -0,36 BIST IZMIR 2.340 2,52 BIST KAYSERI 5.024 1,73 BIST KOCAELI 2.360 1,20 BIST KONYA 1.454 -0,66 BIST TEKIRDAĞ 7.512 -5,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)