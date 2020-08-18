Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.163 3,15 BIST ANKARA 2.015 -0,15 BIST ANTALYA 1.270 2,17 BIST BALIKESİR 1.145 0,25 BIST BURSA 2.433 0,89 BIST DENIZLI 2.322 -0,62 BIST ISTANBUL 1.138 0,71 BIST IZMIR 2.346 0,26 BIST KAYSERI 5.142 2,35 BIST KOCAELI 2.380 0,84 BIST KONYA 1.462 0,56 BIST TEKIRDAĞ 7.396 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)