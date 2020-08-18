Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.163 3,15 BIST ANKARA 2.015 -0,15 BIST ANTALYA 1.270 2,17 BIST BALIKESİR 1.145 0,25 BIST BURSA 2.433 0,89 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.163
|3,15
|BIST ANKARA
|2.015
|-0,15
|BIST ANTALYA
|1.270
|2,17
|BIST BALIKESİR
|1.145
|0,25
|BIST BURSA
|2.433
|0,89
|BIST DENIZLI
|2.322
|-0,62
|BIST ISTANBUL
|1.138
|0,71
|BIST IZMIR
|2.346
|0,26
|BIST KAYSERI
|5.142
|2,35
|BIST KOCAELI
|2.380
|0,84
|BIST KONYA
|1.462
|0,56
|BIST TEKIRDAĞ
|7.396
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:37
Kaynak: AA
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