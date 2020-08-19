Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.368 4,93 BIST ANKARA 2.063 2,35 BIST ANTALYA 1.270 -0,02 BIST BALIKESİR 1.140 -0,48 BIST BURSA 2.463 1,25 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.368
|4,93
|BIST ANKARA
|2.063
|2,35
|BIST ANTALYA
|1.270
|-0,02
|BIST BALIKESİR
|1.140
|-0,48
|BIST BURSA
|2.463
|1,25
|BIST DENIZLI
|2.333
|0,46
|BIST ISTANBUL
|1.166
|2,38
|BIST IZMIR
|2.438
|3,95
|BIST KAYSERI
|5.297
|3,00
|BIST KOCAELI
|2.471
|3,83
|BIST KONYA
|1.484
|1,49
|BIST TEKIRDAĞ
|7.258
|-1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:39
Kaynak: AA
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