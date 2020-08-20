Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.339 -0,68 BIST ANKARA 2.061 -0,06 BIST ANTALYA 1.259 -0,89 BIST BALIKESİR 1.147 0,67 BIST BURSA 2.492 1,18 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.339
|-0,68
|BIST ANKARA
|2.061
|-0,06
|BIST ANTALYA
|1.259
|-0,89
|BIST BALIKESİR
|1.147
|0,67
|BIST BURSA
|2.492
|1,18
|BIST DENIZLI
|2.314
|-0,79
|BIST ISTANBUL
|1.167
|0,13
|BIST IZMIR
|2.495
|2,32
|BIST KAYSERI
|5.424
|2,40
|BIST KOCAELI
|2.536
|2,63
|BIST KONYA
|1.575
|6,16
|BIST TEKIRDAĞ
|7.208
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:37
Kaynak: AA
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