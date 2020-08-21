Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.450 2,55 BIST ANKARA 2.013 -2,35 BIST ANTALYA 1.234 -1,91 BIST BALIKESİR 1.122 -2,24 BIST BURSA 2.447 -1,82 BIST DENIZLI 2.335 0,89 BIST ISTANBUL 1.160 -0,64 BIST IZMIR 2.408 -3,49 BIST KAYSERI 5.294 -2,40 BIST KOCAELI 2.414 -4,84 BIST KONYA 1.609 2,10 BIST TEKIRDAĞ 7.227 0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)