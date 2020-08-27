Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.864 5,21 BIST ANKARA 2.003 1,09 BIST ANTALYA 1.271 2,05 BIST BALIKESİR 1.146 2,35 BIST BURSA 2.543 2,99 BIST DENIZLI 2.438 -3,28 BIST ISTANBUL 1.155 0,81 BIST IZMIR 2.489 2,82 BIST KAYSERI 5.303 1,88 BIST KOCAELI 2.437 0,96 BIST KONYA 1.550 -0,05 BIST TEKIRDAĞ 7.191 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)