Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.774 -1,85 BIST ANKARA 1.997 -0,31 BIST ANTALYA 1.248 -1,81 BIST BALIKESİR 1.139 -0,54 BIST BURSA 2.557 0,55 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.774
|-1,85
|BIST ANKARA
|1.997
|-0,31
|BIST ANTALYA
|1.248
|-1,81
|BIST BALIKESİR
|1.139
|-0,54
|BIST BURSA
|2.557
|0,55
|BIST DENIZLI
|2.420
|-0,78
|BIST ISTANBUL
|1.146
|-0,79
|BIST IZMIR
|2.490
|0,01
|BIST KAYSERI
|5.239
|-1,20
|BIST KOCAELI
|2.447
|0,43
|BIST KONYA
|1.597
|3,03
|BIST TEKIRDAĞ
|7.159
|-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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