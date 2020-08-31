Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.610 -3,44 BIST ANKARA 1.960 -1,83 BIST ANTALYA 1.235 -1,00 BIST BALIKESİR 1.128 -0,96 BIST BURSA 2.580 0,90 BIST DENIZLI 2.391 -1,18 BIST ISTANBUL 1.127 -1,60 BIST IZMIR 2.483 -0,26 BIST KAYSERI 5.267 0,53 BIST KOCAELI 2.398 -2,00 BIST KONYA 1.581 -0,99 BIST TEKIRDAĞ 7.280 1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)