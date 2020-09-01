Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.725 2,48 BIST ANKARA 1.990 1,53 BIST ANTALYA 1.268 2,70 BIST BALIKESİR 1.151 2,01 BIST BURSA 2.575 -0,18 BIST DENIZLI 2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.725 2,48 BIST ANKARA 1.990 1,53 BIST ANTALYA 1.268 2,70 BIST BALIKESİR 1.151 2,01 BIST BURSA 2.575 -0,18 BIST DENIZLI 2.431 1,68 BIST ISTANBUL 1.138 0,95 BIST IZMIR 2.488 0,20 BIST KAYSERI 5.374 2,03 BIST KOCAELI 2.389 -0,37 BIST KONYA 1.564 -1,08 BIST TEKIRDAĞ 7.326 0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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