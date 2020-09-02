Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.687 -0,80 BIST ANKARA 1.979 -0,56 BIST ANTALYA 1.280 0,93 BIST BALIKESİR 1.167 1,36 BIST BURSA 2.575 0,00 BIST DENIZLI 2.510 3,25 BIST ISTANBUL 1.141 0,29 BIST IZMIR 2.431 -2,31 BIST KAYSERI 5.403 0,55 BIST KOCAELI 2.374 -0,63 BIST KONYA 1.672 6,89 BIST TEKIRDAĞ 7.154 -2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)