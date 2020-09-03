Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.598 -1,88 BIST ANKARA 1.980 0,02 BIST ANTALYA 1.314 2,63 BIST BALIKESİR 1.175 0,74 BIST BURSA 2.541 -1,31 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.598
|-1,88
|BIST ANKARA
|1.980
|0,02
|BIST ANTALYA
|1.314
|2,63
|BIST BALIKESİR
|1.175
|0,74
|BIST BURSA
|2.541
|-1,31
|BIST DENIZLI
|2.646
|5,41
|BIST ISTANBUL
|1.140
|-0,13
|BIST IZMIR
|2.387
|-1,79
|BIST KAYSERI
|5.379
|-0,45
|BIST KOCAELI
|2.336
|-1,61
|BIST KONYA
|1.648
|-1,46
|BIST TEKIRDAĞ
|7.066
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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