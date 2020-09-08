Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 4.742 0,14 BIST ANKARA 2.003 -0,21 BIST ANTALYA 1.365 0,32 BIST BALIKESİR 1.208 -0,75 BIST BURSA 2.600 -0,71 BIST DENIZLI 2.635 -0,93 BIST ISTANBUL 1.168 -0,37 BIST IZMIR 2.431 -0,15 BIST KAYSERI 5.476 -2,45 BIST KOCAELI 2.387 -0,70 BIST KONYA 1.693 -1,40 BIST TEKIRDAĞ 7.208 0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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