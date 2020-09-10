Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 4.811 2,28 BIST ANKARA 2.021 -0,12 BIST ANTALYA 1.339 0,28 BIST BALIKESİR 1.228 0,72 BIST BURSA 2.635 -0,52 BIST DENIZLI 2.616 -3,87 BIST ISTANBUL 1.175 -0,15 BIST IZMIR 2.476 -0,99 BIST KAYSERI 5.458 -1,33 BIST KOCAELI 2.421 -0,82 BIST KONYA 1.759 3,86 BIST TEKIRDAĞ 7.230 1,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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