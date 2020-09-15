Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.965
|2,65
|BIST ANKARA
|2.028
|0,06
|BIST ANTALYA
|1.380
|1,58
|BIST BALIKESİR
|1.299
|1,13
|BIST BURSA
|2.705
|0,05
|BIST DENIZLI
|2.540
|-0,60
|BIST ISTANBUL
|1.183
|0,24
|BIST IZMIR
|2.564
|1,72
|BIST KAYSERI
|5.529
|0,03
|BIST KOCAELI
|2.479
|1,77
|BIST KONYA
|1.778
|0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|7.421
|1,48
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
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