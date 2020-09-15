Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 4.965 2,65 BIST ANKARA 2.028 0,06 BIST ANTALYA 1.380 1,58 BIST BALIKESİR 1.299 1,13 BIST BURSA 2.705 0,05 BIST DENIZLI 2.540 -0,60 BIST ISTANBUL 1.183 0,24 BIST IZMIR 2.564 1,72 BIST KAYSERI 5.529 0,03 BIST KOCAELI 2.479 1,77 BIST KONYA 1.778 0,95 BIST TEKIRDAĞ 7.421 1,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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