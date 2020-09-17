Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 5.083 -1,77 BIST ANKARA 2.023 -0,06 BIST ANTALYA 1.411 -0,29 BIST BALIKESİR 1.337 1,02 BIST BURSA 2.753 1,20 BIST DENIZLI 2.545 -0,01 BIST ISTANBUL 1.185 0,26 BIST IZMIR 2.599 0,57 BIST KAYSERI 5.740 0,28 BIST KOCAELI 2.483 0,94 BIST KONYA 1.846 -1,63 BIST TEKIRDAĞ 7.425 -2,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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