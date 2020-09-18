Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 5.150 1,32 BIST ANKARA 2.023 -0,01 BIST ANTALYA 1.428 1,21 BIST BALIKESİR 1.367 2,19 BIST BURSA 2.738 -0,56 BIST DENIZLI 2.525 -0,78 BIST ISTANBUL 1.193 0,69 BIST IZMIR 2.633 1,34 BIST KAYSERI 5.666 -1,29 BIST KOCAELI 2.486 0,12 BIST KONYA 1.842 -0,19 BIST TEKIRDAĞ 7.424 -0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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