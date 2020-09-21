Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.163 0,25 BIST ANKARA 1.977 -2,26 BIST ANTALYA 1.395 -2,35 BIST BALIKESİR 1.360 -0,50 BIST BURSA 2.679 -2,16 BIST DENIZLI 2.451 -2,93 BIST ISTANBUL 1.175 -1,54 BIST IZMIR 2.535 -3,75 BIST KAYSERI 5.622 -0,78 BIST KOCAELI 2.424 -2,47 BIST KONYA 1.808 -1,87 BIST TEKIRDAĞ 7.308 -1,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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