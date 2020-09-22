Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.128 -0,69 BIST ANKARA 1.993 0,82 BIST ANTALYA 1.382 -0,93 BIST BALIKESİR 1.404 3,22 BIST BURSA 2.727 1,79 BIST DENIZLI 2.554 4,21 BIST ISTANBUL 1.188 1,09 BIST IZMIR 2.578 1,70 BIST KAYSERI 5.819 3,50 BIST KOCAELI 2.426 0,08 BIST KONYA 1.833 1,39 BIST TEKIRDAĞ 7.414 1,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı

Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi

Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti

Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı

Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek

Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti

Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti