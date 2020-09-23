Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.118 -0,19 BIST ANKARA 1.997 0,21 BIST ANTALYA 1.412 2,23 BIST BALIKESİR 1.441 2,70 BIST BURSA 2.792 2,40 BIST DENIZLI 2.548 -0,25 BIST ISTANBUL 1.202 1,18 BIST IZMIR 2.574 -0,14 BIST KAYSERI 5.940 2,09 BIST KOCAELI 2.447 0,85 BIST KONYA 1.833 0,02 BIST TEKIRDAĞ 7.409 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim

Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı

Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti

Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu

Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu