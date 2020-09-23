Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.118
|-0,19
|BIST ANKARA
|1.997
|0,21
|BIST ANTALYA
|1.412
|2,23
|BIST BALIKESİR
|1.441
|2,70
|BIST BURSA
|2.792
|2,40
|BIST DENIZLI
|2.548
|-0,25
|BIST ISTANBUL
|1.202
|1,18
|BIST IZMIR
|2.574
|-0,14
|BIST KAYSERI
|5.940
|2,09
|BIST KOCAELI
|2.447
|0,85
|BIST KONYA
|1.833
|0,02
|BIST TEKIRDAĞ
|7.409
|-0,07
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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