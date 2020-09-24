Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.197
|1,54
|BIST ANKARA
|2.031
|1,71
|BIST ANTALYA
|1.420
|0,55
|BIST BALIKESİR
|1.433
|-0,58
|BIST BURSA
|2.809
|0,62
|BIST DENIZLI
|2.662
|4,48
|BIST ISTANBUL
|1.210
|0,70
|BIST IZMIR
|2.592
|0,71
|BIST KAYSERI
|6.034
|1,57
|BIST KOCAELI
|2.463
|0,68
|BIST KONYA
|1.845
|0,62
|BIST TEKIRDAĞ
|7.386
|-0,32
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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