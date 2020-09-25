Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.172
|-0,47
|BIST ANKARA
|2.057
|1,26
|BIST ANTALYA
|1.422
|0,14
|BIST BALIKESİR
|1.434
|0,06
|BIST BURSA
|2.873
|2,26
|BIST DENIZLI
|2.696
|1,27
|BIST ISTANBUL
|1.210
|-0,04
|BIST IZMIR
|2.595
|0,09
|BIST KAYSERI
|6.047
|0,22
|BIST KOCAELI
|2.471
|0,30
|BIST KONYA
|1.866
|1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|7.322
|-0,86
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:47 - Kaynak: AA
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