Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.172 -0,47 BIST ANKARA 2.057 1,26 BIST ANTALYA 1.422 0,14 BIST BALIKESİR 1.434 0,06 BIST BURSA 2.873 2,26 BIST DENIZLI 2.696 1,27 BIST ISTANBUL 1.210 -0,04 BIST IZMIR 2.595 0,09 BIST KAYSERI 6.047 0,22 BIST KOCAELI 2.471 0,30 BIST KONYA 1.866 1,16 BIST TEKIRDAĞ 7.322 -0,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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