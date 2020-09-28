Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.129
|-0,84
|BIST ANKARA
|2.064
|0,33
|BIST ANTALYA
|1.432
|0,68
|BIST BALIKESİR
|1.450
|1,10
|BIST BURSA
|2.926
|1,84
|BIST DENIZLI
|2.758
|2,28
|BIST ISTANBUL
|1.215
|0,42
|BIST IZMIR
|2.590
|-0,16
|BIST KAYSERI
|6.158
|1,83
|BIST KOCAELI
|2.449
|-0,90
|BIST KONYA
|1.921
|2,96
|BIST TEKIRDAĞ
|7.228
|-1,29
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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