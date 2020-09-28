Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.129 -0,84 BIST ANKARA 2.064 0,33 BIST ANTALYA 1.432 0,68 BIST BALIKESİR 1.450 1,10 BIST BURSA 2.926 1,84 BIST DENIZLI 2.758 2,28 BIST ISTANBUL 1.215 0,42 BIST IZMIR 2.590 -0,16 BIST KAYSERI 6.158 1,83 BIST KOCAELI 2.449 -0,90 BIST KONYA 1.921 2,96 BIST TEKIRDAĞ 7.228 -1,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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