Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.141
|0,24
|BIST ANKARA
|2.119
|2,71
|BIST ANTALYA
|1.425
|-0,46
|BIST BALIKESİR
|1.445
|-0,34
|BIST BURSA
|2.988
|2,12
|BIST DENIZLI
|2.879
|4,40
|BIST ISTANBUL
|1.215
|0,04
|BIST IZMIR
|2.615
|0,95
|BIST KAYSERI
|6.224
|1,08
|BIST KOCAELI
|2.451
|0,09
|BIST KONYA
|2.045
|6,45
|BIST TEKIRDAĞ
|7.314
|1,19
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:41 - Kaynak: AA
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