Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.130
|-0,21
|BIST ANKARA
|2.179
|2,79
|BIST ANTALYA
|1.471
|3,19
|BIST BALIKESİR
|1.461
|1,11
|BIST BURSA
|3.068
|2,67
|BIST DENIZLI
|3.047
|5,84
|BIST ISTANBUL
|1.236
|1,72
|BIST IZMIR
|2.634
|0,72
|BIST KAYSERI
|6.377
|2,46
|BIST KOCAELI
|2.476
|1,01
|BIST KONYA
|2.019
|-1,28
|BIST TEKIRDAĞ
|7.400
|1,18
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:37 - Kaynak: AA
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