Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.155 0,48 BIST ANKARA 2.149 -1,36 BIST ANTALYA 1.446 -1,66 BIST BALIKESİR 1.475 0,96 BIST BURSA 3.078 0,34 BIST DENIZLI 2.900 -4,83 BIST ISTANBUL 1.228 -0,69 BIST IZMIR 2.645 0,41 BIST KAYSERI 6.206 -2,68 BIST KOCAELI 2.458 -0,71 BIST KONYA 2.005 -0,71 BIST TEKIRDAĞ 7.247 -2,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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