Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.155 0,48 BIST ANKARA 2.149 -1,36 BIST ANTALYA 1.446 -1,66 BIST BALIKESİR 1.475 0,96 BIST BURSA 3.078 0,34 BIST DENIZLI 2.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.155 0,48
BIST ANKARA 2.149 -1,36
BIST ANTALYA 1.446 -1,66
BIST BALIKESİR 1.475 0,96
BIST BURSA 3.078 0,34
BIST DENIZLI 2.900 -4,83
BIST ISTANBUL 1.228 -0,69
BIST IZMIR 2.645 0,41
BIST KAYSERI 6.206 -2,68
BIST KOCAELI 2.458 -0,71
BIST KONYA 2.005 -0,71
BIST TEKIRDAĞ 7.247 -2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti 191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı         
00:13
Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti         
23:37
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi         
08:10
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 01:45:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei