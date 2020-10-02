Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.147 -0,14 BIST ANKARA 2.141 -0,37 BIST ANTALYA 1.463 1,16 BIST BALIKESİR 1.498 1,60 BIST BURSA 3.087 0,29 BIST DENIZLI 2.876 -0,81 BIST ISTANBUL 1.236 0,64 BIST IZMIR 2.652 0,28 BIST KAYSERI 6.184 -0,36 BIST KOCAELI 2.457 -0,06 BIST KONYA 1.995 -0,48 BIST TEKIRDAĞ 7.269 0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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