Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.223 1,47 BIST ANKARA 2.186 2,10 BIST ANTALYA 1.498 2,40 BIST BALIKESİR 1.573 4,96 BIST BURSA 3.170 2,67 BIST DENIZLI 3.032 5,43 BIST ISTANBUL 1.259 1,84 BIST IZMIR 2.699 1,76 BIST KAYSERI 6.360 2,86 BIST KOCAELI 2.485 1,16 BIST KONYA 2.058 3,17 BIST TEKIRDAĞ 7.408 1,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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