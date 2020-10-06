Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.196 -0,51 BIST ANKARA 2.175 -0,49 BIST ANTALYA 1.482 -1,09 BIST BALIKESİR 1.609 2,32 BIST BURSA 3.220 1,60 BIST DENIZLI 3.063 1,00 BIST ISTANBUL 1.255 -0,30 BIST IZMIR 2.684 -0,56 BIST KAYSERI 6.372 0,18 BIST KOCAELI 2.489 0,18 BIST KONYA 2.083 1,20 BIST TEKIRDAĞ 7.506 1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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