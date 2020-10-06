Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.196
|-0,51
|BIST ANKARA
|2.175
|-0,49
|BIST ANTALYA
|1.482
|-1,09
|BIST BALIKESİR
|1.609
|2,32
|BIST BURSA
|3.220
|1,60
|BIST DENIZLI
|3.063
|1,00
|BIST ISTANBUL
|1.255
|-0,30
|BIST IZMIR
|2.684
|-0,56
|BIST KAYSERI
|6.372
|0,18
|BIST KOCAELI
|2.489
|0,18
|BIST KONYA
|2.083
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|7.506
|1,32
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:39 - Kaynak: AA
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