Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.178 -0,44 BIST ANKARA 2.148 -1,65 BIST ANTALYA 1.503 3,36 BIST BALIKESİR 1.681 2,61 BIST BURSA 3.370 2,23 BIST DENIZLI 2.945 -0,93 BIST ISTANBUL 1.261 0,14 BIST IZMIR 2.736 0,72 BIST KAYSERI 6.655 2,67 BIST KOCAELI 2.501 0,07 BIST KONYA 2.054 -0,02 BIST TEKIRDAĞ 7.577 1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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